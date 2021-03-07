Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за конфликта с Клоппом

По информации источника, причиной ухода египтянина может стать его конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, который длится несколько месяцев. Ситуация усугубилась после того, как Клопп заменил Салаха на 62-й минуте матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:1), чем вызвал недовольство египетского футболиста. Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.



Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. С 2011 года Салах вызывается в сборную Египта.