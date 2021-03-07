Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за конфликта с Клоппом
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах летом может покинуть английский клуб, сообщает AS.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах летом может покинуть английский клуб, сообщает AS.
По информации источника, причиной ухода египтянина может стать его конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, который длится несколько месяцев. Ситуация усугубилась после того, как Клопп заменил Салаха на 62-й минуте матча 29-го тура английской
Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист принял участие в 26 матчах английской