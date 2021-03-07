Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Сельта
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Дженоа
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Уфа
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Парма
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Арминия
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
14:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Итальянский журналист раскритиковал руководство «Фиорентины» за покупку Кокорина

Итальянский журналист Reppublica Стефано Каппеллини прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Зимнее трансферное окно обычно используется клубами для того, чтобы залатать бреши в своей системе. Но, если судить по тем 40 минутам матча против “Ромы”, приобретение россиянина — это полная противоположность тому, что называется починкой. Тот случай — когда заплатка — хуже, чем дырка», — приводит слова Каппеллини Viola News со ссылкой на Repubblica.

Ранее стало известно, что Кокорин пропустит не менее недели из-за мышечной травмы. Точный срок восстановления футболиста неизвестен, хотя в клубе считают, что повреждение не носит серьезного характера.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января, перейдя из московского «Спартака». 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Месси отдал очередной гениальный пас. Обзор европейского футбола
Русский чемпион UFC нокаутировал соперника и скандально проиграл
СМИ: Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за конфликта с Клоппом
Тарасенко вернулся на лед в НХЛ. Его промах привел к поражению
«Урал» принимает «Уфу» в матче РПЛ (трансляция)
«Рома» — «Дженоа» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь