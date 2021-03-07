Месси и Бускетс проголосовали на выборах президента «Барселоны»

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс уже побывали на избирательном участке и отдали свой голос, сообщает Mundo Deportivo.



В качестве кандидатов в президенты клуба были утверждены Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».