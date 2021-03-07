БАТЭ выиграл у «Витебска» в четвертьфинале Кубка Беларуси
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ одержали волевую викторию над «Витебском» в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ одержали волевую викторию над «Витебском» в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В середине первого тайма витебчане вышли вперед после точного удара Вандерсона, но удержать свое преимущество не смогли. Еще до перерыва Николай Сигневич восстановил равновесие, а во второй половине игры он же забил победный гол — 2:1 в пользу нынешних обладателей Кубка страны.
Позже чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» у себя дома примет гостей из гродненского «Немана».
Вчера жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило на своем поле дзержинский «Арсенал» — 3:0, а футболисты «Минска» на своей арене сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1.
Ответные поединки за выход в полуфинал 30-го кубкового розыгрыша пройдут 6 и 7 апреля.