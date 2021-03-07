БАТЭ выиграл у «Витебска» в четвертьфинале Кубка Беларуси

В середине первого тайма витебчане вышли вперед после точного удара Вандерсона, но удержать свое преимущество не смогли. Еще до перерыва Николай Сигневич восстановил равновесие, а во второй половине игры он же забил победный гол — 2:1 в пользу нынешних обладателей Кубка страны.