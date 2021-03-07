«Рейнджерс» впервые после банкротства стал чемпионом Шотландии по футболу

«Рейнджерс» под руководством бывшего футболиста сборной Англии Стивена Джеррарда набрал в 32 турах 88 очков, в активе «Селтика» — 68 очков в 32 матчах.

Джеррарду 40 лет, он возглавляет клуб с начала сезона-2018/19, команда из Глазго стала для него первым местом работы в качестве главного тренера. Будучи футболистом, он на протяжении 17 лет представлял английский «Ливерпуль», завершил карьеру в американском «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2016 году.

«Рейнджерс» является самой титулованной командой страны, она стала чемпионом в 55-й раз. Клубу принадлежит рекорд по числу трофеев среди европейских команд (116), из которых 33 победы в Кубке Шотландии, 27 — в Кубке шотландской лиги, в 1972 году клуб выиграл Кубок обладателей кубков. В 2008 году «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА уступил петербургскому «Зениту» (0:2).