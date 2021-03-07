Футболисты «Шахтера» разгромили «Неман» в четвертьфинале Кубка Беларуси

В первой половине встречи в Солигорске действующие чемпионы страны не смогли поразить ворота гостей. Однако после перерыва три атаки хозяев оказались результативными: на 60-й минуте счет открыл Юрий Кендыш, затем отличился Дембо Дарбо, а последнюю точку поставил Шахздобек Убайдуллаев — 3:0.

Нынешний владелец Кубка Беларуси борисовский БАТЭ добился волевой виктории над «Витебском» — 2:1. В середине первого тайма витебчане вышли вперед после точного удара Вандерсона, но удержать свое преимущество не смогли. Еще до перерыва форвард борисовчан Николай Сигневич восстановил равновесие, а во второй половине игры он же забил победный гол.

Жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило на своем поле дзержинский «Арсенал» — 3:0, а футболисты «Минска» на своей арене сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1.