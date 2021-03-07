«Фиорентина» без Кокорина на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Пармой»

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте — гол забил защитник «Фиорентины» Лукас Куарта. На 32-й минуте полузащитник «Пармы» Юрай Куцка сравнял счёт, реализовав пенальти. На 42-й минуте Никола Миленкович вновь вывел «фиалок» вперёд.

Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник гостей Ясмин Куртич восстановил равенство на табло. На 90-й минуте румынский нападающий Валентин Михэйлэ забил третий гол «Пармы». Но уже в компенсированное арбитром время защитник «крестоносцев» Симоне Якопини отправил мяч в ворота своей команды — автогол. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.