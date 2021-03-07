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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» без Кокорина на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Пармой»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Парму». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершилась со счётом 3:3. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропустил матч из-за повреждения бедра.

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Источник: AFP 2020

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте — гол забил защитник «Фиорентины» Лукас Куарта. На 32-й минуте полузащитник «Пармы» Юрай Куцка сравнял счёт, реализовав пенальти. На 42-й минуте Никола Миленкович вновь вывел «фиалок» вперёд.

Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник гостей Ясмин Куртич восстановил равенство на табло. На 90-й минуте румынский нападающий Валентин Михэйлэ забил третий гол «Пармы». Но уже в компенсированное арбитром время защитник «крестоносцев» Симоне Якопини отправил мяч в ворота своей команды — автогол. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

«Фиорентина», набрав в 26 матчах 26 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Парма» (16) — на 19-м месте.

Фиорентина
3:3
Первый тайм: 2:1
Парма
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