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20:35 (мск), источник: Sport24

Гол Бензема на последних минутах спас для «Реала» ничью в мадридском дерби

В Мадриде завершился матч 26-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Реалом» со счетом 1:1.

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В составе «матрасников» единственный гол забил нападающий Луис Суарес, поразивший ворота соперника на 15-й минуте матча. За сливочных отличился Карим Бензема на 88-й минуте.

«Атлетико» за 25 матчей набрал 59 очков и с этим показателем занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал», в активе которого 54 очка после 26 матчей, находится на 3-й позиции.

Атлетико
1:1
Первый тайм: 1:0
Реал
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