Гол Бензема на последних минутах спас для «Реала» ничью в мадридском дерби

В составе «матрасников» единственный гол забил нападающий Луис Суарес, поразивший ворота соперника на 15-й минуте матча. За сливочных отличился Карим Бензема на 88-й минуте.

«Атлетико» за 25 матчей набрал 59 очков и с этим показателем занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал», в активе которого 54 очка после 26 матчей, находится на 3-й позиции.