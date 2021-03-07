«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити», прервав 19-матчевую беспроигрышную серию «горожан» в АПЛ
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В английской
Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти. Второй мяч «Манчестер Юнайтед» забил на 50-й минуте усилиями Люка Шоу.
Таким образом прервалась 19-матчевая беспроигрышная серия «Манчестер Сити», которая длилась с 28 ноября. Последний раз «МС» проигрывал 21 ноября «Тоттенхэму» (0:2).
«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка, продлил серию без поражений до 8 матчей и поднялся на 2-е место. «Манчестер Сити» с 65 очками лидирует в АПЛ.