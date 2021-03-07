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21:45 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити», прервав 19-матчевую беспроигрышную серию «горожан» в АПЛ

В английской Премьер-Лиге сыгран центральный матч 27-го тура. В манкунианском дерби встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команда, ведомая Уле Гуннаром Сульшером победила 2:0.

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Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти. Второй мяч «Манчестер Юнайтед» забил на 50-й минуте усилиями Люка Шоу.

Таким образом прервалась 19-матчевая беспроигрышная серия «Манчестер Сити», которая длилась с 28 ноября. Последний раз «МС» проигрывал 21 ноября «Тоттенхэму» (0:2).

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка, продлил серию без поражений до 8 матчей и поднялся на 2-е место. «Манчестер Сити» с 65 очками лидирует в АПЛ.

Манчестер Сити
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
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