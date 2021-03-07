«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити», прервав 19-матчевую беспроигрышную серию «горожан» в АПЛ

Счет в матче уже на 2-й минуте открыл Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти. Второй мяч «Манчестер Юнайтед» забил на 50-й минуте усилиями Люка Шоу.

Таким образом прервалась 19-матчевая беспроигрышная серия «Манчестер Сити», которая длилась с 28 ноября. Последний раз «МС» проигрывал 21 ноября «Тоттенхэму» (0:2).