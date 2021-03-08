«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас». Кейн оформил дубль и дважды ассистировал Бэйлу
«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура английской
«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура английской
Главным героем встречи стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, дважды забивший сам и еще дважды ассистировавший Гарету Бэйлу. Единственный гол гостей на счету Кристиану Бентеке.
«Тоттенхэм» благодаря победе поднялся с 8-го на 6-е место в турнирной таблице, опередив «Ливерпуль» и «Вест Хэм». «Кристал Пэлас» (34 очка) идет 13-м.