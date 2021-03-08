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00:52 (мск), источник: Sport24

«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас». Кейн оформил дубль и дважды ассистировал Бэйлу

«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, состоявшаяся 7 марта на стадионе «шпор», завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Жозе Моуринью.

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Главным героем встречи стал форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, дважды забивший сам и еще дважды ассистировавший Гарету Бэйлу. Единственный гол гостей на счету Кристиану Бентеке.

«Тоттенхэм» благодаря победе поднялся с 8-го на 6-е место в турнирной таблице, опередив «Ливерпуль» и «Вест Хэм». «Кристал Пэлас» (34 очка) идет 13-м.

Тоттенхэм Хотспур
4:1
Первый тайм: 1:1
Кристал Пэлас
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