Лапорта — новый президент «Барселоны». Обещает сохранить Месси, подписать Агуэро и выиграть Лигу чемпионов

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMIoVvbH3cN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMIoVvbH3cN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMIoVvbH3cN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Протеже Кройфа, поверивший в Гвардьолу

Итог президентских выборов в «Барселоне» оказался предсказуемым. Тони Фрейша был обречен на поражение, как человек, близкий к объявленному вселенским злом Жозепу Бартомеу. Жозе Фонт, ставший в итоге вторым и набравший более 30% голосов, в какой-то момент считался фаворитом, но делал опрометчивые заявления вроде обещания отправить Роналда Кумана в отставку даже в случае завоевания голландцем всех трофеев этого сезона, а потом и вовсе сосредоточился на критике своего главного конкурента.

На их фоне Жоан Лапорта изначально выглядел настоящей глыбой, и за него была даже человеческая память. Она, как известно, избирательна, и в качестве защитной реакции убирает на второй план негатив, концентрируясь на более приятных моментах. Так что сейчас мало кто вспомнит о скандалах первого срока Лапорты, среди которых была отставка курировавшего в то время баскетбольное направление Бартомеу. Или о словах другого экс-президента «Барсы» Сандро Росселя, заявившего, что Лапорта обещал демократию, а установил в клубе настоящий культ личности.

Фантастические результаты и решение вопросов с имевшимися тогда долгами в 200 миллионов евро перевешивают все.

И, действительно, какой смысл вспоминать о невыполненном обещании купить Дэвида Бекхэма, если вместо выбравшего «Реал» англичанина на «Камп Ноу» приехал Роналдинью, «Барса» выиграл массу трофеев, включая Лигу чемпионов, и именно Лапорта поверил в тренерский гений Хосепа Гвардьолы, не согласившись с кандидатурой Жозе Моуринью.

Тем более что первое президентство, к которому Лапорта шел несколько лет, в значительной степени стало возможным благодаря благословению культовой для каталонского клуба фигуры — Йохана Кройфа. За несколько дней до выборов голландец рассказал о своей ставке на человека, которому он безгранично доверяет. Неудивительно, ведь Лапорта несколько лет был личным адвокатом Кройфа, а уже на новом посту прислушался к рекомендации гуру и взял в клуб на должность спортивного директора Чики Бегиристайна. Приглашение человека, который выстроил две великих «Барселоны» и стоит у истоков возвышения «Манчестер Сити», Лапорта одно время даже называл своим лучшим президентских решением.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMH6IJWHcBt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMH6IJWHcBt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMH6IJWHcBt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Месси и новички

Будучи юристом и политиком, Лапорта умеет маневрировать и проявлять гибкость. Это проявилось еще в 2003-м, когда он уже после своего избрания заявил, что не обещал купить Бекхэма, а вел речь лишь о наличии устной договоренности с «Манчестер Юнайтед». Он нещадно критиковал Бартомеу, но после недавнего задержания экс-президента полицией дал очень взвешенный комментарий. Он же после раскрытия данных о контракте Лео Месси говорил о готовности подписать с капитаном новое соглашение на улучшенных условиях, но в преддверии выборов был осторожен и допускал оговорки.

Даже такие, что с уходом аргентинца жизнь не заканчивается, а предложение о продлении контракта будет сделано, исходя из ситуации в клубе.

Но все же приоритет Лапорты — сохранить Месси в «Барселоне» до конца его карьеры.

Как заявлял теперь уже новый президент, Лео знает, что все его обещания выполняются, а деньги — не ключевой фактор. Еще важны амбиции клуба и доверие со стороны футболиста, который приносит «Барсе» 30 процентов доходов. Как уверяют несколько источников, ради сохранения Месси готовы подписать его закадычного друга Серхио Агуэро, который не получил предложения от «Манчестер Сити» и летом станет свободным агентом.

Лапорта не обещал покупку конкретных звезд, но намекал на это. Сначала в февральском интервью заявил, что с ним «Барса» может подписать самых интересных игроков на рынке. Потом — во время последних телевизионных дебатов — выдал пассаж о добрых отношениях со многими агентами, включая Мино Райолу. Помнится, тот несколько лет назад обещал в случае возвращения Лапорты привезти на «Камп Ноу» Поля Погба, а в канун нынешних выборов в прессе вдруг появились слухи о переходе Эрлинга Холанна, который также является клиентом одиозного агента.

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Облигации, спонсоры и грандиозный проект

Учитывая тяжелейшую финансовую ситуацию, экономическая программа кандидатов в президенты являлась даже более важной, чем вопрос будущего Месси. У Лапорты три ключевых пункта выхода из кризиса.

Первый — выпуск облигаций для государства и болельщиков. Вырученные средства должны помочь расплатиться по краткосрочным обязательствам. Выкупить их «Барса» собирается к 2023 году, а те, кто вложат средства в ценные бумаги, получат возможность влиять на принятие решений в клубе.

Далее — работа со спонсорами. Здесь как раз важен Месси, так как некоторые текущие соглашения завязаны персонально на аргентинскую звезду. Например, если он не выходит на поле, отдельные выплаты могут падать вдвое. Но в любом случае Лапорта видит большой потенциал для роста. По его версии в резерве клуба более тридцати пунктов для спонсорских соглашений, а если пересмотреть ряд прежних договоров в сторону повышения, за три года поступления вырастут на 250 миллионов долларов.

Новую рекламу обещает принести и реализация давнего проекта Espai Barca. Он подразумевает комплексное развитие инфраструктуры клуба, реконструкцию «Камп Ноу», развитие территории вокруг главной арены с использованием современных технологий и интеграцией в район Лес Кортс. Парковки, рестораны, каток, новый многофункциональный дворец — это лишь часть грандиозного плана.