Лапорта сделал первое заявление после избрания на пост президента «Барселоны»

«Прежде всего, хочу поблагодарить своих сторонников, которые принимали участие в выборах. Это были самые важные выборы в истории клуба из-за пандемии, которая изменила нашу жизнь. Благодарю тех, кто поддержал мою кандидатуру. Сегодня был праздник демократии и «Барселоны».

Хочу выразить особую благодарность Йохану Кройфу, который, безусловно, помог нам. Он всегда будет вдохновлять нас.

Именно в этот день Лео Месси дебютировал в молодежной команде «Барселоны». Для меня много значит, что сегодня лучший игрок в мире и в истории футбола пришел голосовать. Месси хочет играть в «Барсе», лучший игрок мира хочет играть в «Барсе», это очень важно. Мы будем поощрять его желание играть в «Барселоне» и дальше, это то, чего мы все хотим.

«Барселона» — это большая замечательная семья, которая вместе преодолеет все трудности. Мы достигнем целей, которые поставили перед собой. Прошу всех болельщиков «Барсы» не думать о том, что клуб может сделать для вас, а подумать о том, что вы можете сделать для клуба, — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.