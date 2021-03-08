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09:54 (мск), источник: Sport24

Лапорта сделал первое заявление после избрания на пост президента «Барселоны»

Новоизбранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к своим сторонникам с приветственной речью. Лапорта уверенно победил на выборах, заняв первое место с 54,28% голосов.

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«Прежде всего, хочу поблагодарить своих сторонников, которые принимали участие в выборах. Это были самые важные выборы в истории клуба из-за пандемии, которая изменила нашу жизнь. Благодарю тех, кто поддержал мою кандидатуру. Сегодня был праздник демократии и «Барселоны».

Хочу выразить особую благодарность Йохану Кройфу, который, безусловно, помог нам. Он всегда будет вдохновлять нас.

Именно в этот день Лео Месси дебютировал в молодежной команде «Барселоны». Для меня много значит, что сегодня лучший игрок в мире и в истории футбола пришел голосовать. Месси хочет играть в «Барсе», лучший игрок мира хочет играть в «Барсе», это очень важно. Мы будем поощрять его желание играть в «Барселоне» и дальше, это то, чего мы все хотим.

«Барселона» — это большая замечательная семья, которая вместе преодолеет все трудности. Мы достигнем целей, которые поставили перед собой. Прошу всех болельщиков «Барсы» не думать о том, что клуб может сделать для вас, а подумать о том, что вы можете сделать для клуба, — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, Лапорта уже был президентом «Барселоны» в период с 2003 по 2010 год. При нем каталонский клуб четырежды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, трижды завоевывал Суперкубок Испании, дважды побеждал в Лиге чемпионов и по одному разу брал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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