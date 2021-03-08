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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана нашел новый клуб в КПЛ

Экс-форвард «Кайрата», «Шахтера» и «Тобола» Бауыржан Турысбек может продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По информации телеграм-канала «Гол емес», 29-летний нападающий тренируется в составе «Жетысу», за который он уже выступал в 2015 и 2016 годах.

«Очевидцы утверждают, что 29-летний нападающий прибыл в расположение «семиреченцев» с прилично лишним весом, однако усердно тренируется и надеется прийти в норму уже к следующей субботе, когда талдыкорганцам предстоит провести в Алматы матч первого тура чемпионата страны против «Кайрата».

Учитывая трудности «Жетысу» при комплектовании состава, у Турысбека есть неплохие шансы стать игроком «семиреченцев», — говорится в сообщении.

Минувший сезон Турысбек провел в «Таразе». Форвард провел 14 матчей в КПЛ, в которых забил три гола и сделал один ассист.

Также в карьере уроженца Алматы были сербский «Раднички» из Ниша, семейский «Спартак», «Сункар». За сборную Казахстана он провел 14 матчей и забил три гола.

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