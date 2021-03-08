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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант КПЛ подписал восемь игроков

Восемь игроков пополнили состав дебютанта казахстанской премьер-лиги — ФК «Арыс» («Туран») из Туркестанской области, сообщает KazFootball.kz.

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Контракты подписали Никита Бочаров, Лаионел Адамс, Павел Деаболд, Алексей Залеский, Евгений Смирнов, Милан Стоянович, Стефан Живкович и Стэнли Нкоби.

Бочаров ранее играл в «Ордабасы», «Актобе» и «Тоболе». Прошлый сезон игрок должен был начать в составе костанайской команды, однако в феврале контракт был расторгнут из-за травмы крестообразной связки.

Россиянин Адамс ранее выступал за «Каспий». После прошедшего сезона покинул команду. На счету защитника 15 матчей в премьер-лиге.

Залеский в Казахстане выступал за «Жетысу» в сезоне-2020. Всего за талдыкорганцев сыграл 13 матчей и забил один гол. Ранее полузащитник выступал за «Динамо Минск», «Слуцк» и «Динамо-Брест».

Украинский защитник Смирнов защищал цвета «Сфынтул Георге» и за полгода игры записал на свой счет два гола.

Стоянович ранее выступал за сербские «Металац» и «Радник», а также карагандинский «Шахтер». Последние два сезона полузащитник провел в «Окжетпесе» (47 матчей, 8 голов).

Сербский защитник Живкович в Казахстане выступал за «Иртыш», «Атырау» и «Жетысу». В прошедшем сезоне за семиреченцев сыграл 16 матчей и отдал голевую передачу.

Нападающий из Нигерии Нкоби в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Турана». В 12 матчах игрок забил шесть голов.

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