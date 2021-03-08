Дебютант КПЛ подписал восемь игроков
Восемь игроков пополнили состав дебютанта казахстанской
Восемь игроков пополнили состав дебютанта казахстанской
Контракты подписали Никита Бочаров, Лаионел Адамс, Павел Деаболд, Алексей Залеский, Евгений Смирнов, Милан Стоянович, Стефан Живкович и Стэнли Нкоби.
Бочаров ранее играл в «Ордабасы», «Актобе» и «Тоболе». Прошлый сезон игрок должен был начать в составе костанайской команды, однако в феврале контракт был расторгнут
Россиянин Адамс ранее выступал за «Каспий». После прошедшего сезона покинул команду. На счету защитника 15 матчей в
Залеский в Казахстане выступал за «Жетысу» в сезоне-2020. Всего за талдыкорганцев сыграл 13 матчей и забил один гол. Ранее полузащитник выступал за «Динамо Минск», «Слуцк» и «Динамо-Брест».
Украинский защитник Смирнов защищал цвета «Сфынтул Георге» и за полгода игры записал на свой счет два гола.
Стоянович ранее выступал за сербские «Металац» и «Радник», а также карагандинский «Шахтер». Последние два сезона полузащитник провел в «Окжетпесе» (47 матчей, 8 голов).
Сербский защитник Живкович в Казахстане выступал за «Иртыш», «Атырау» и «Жетысу». В прошедшем сезоне за семиреченцев сыграл 16 матчей и отдал голевую передачу.
Нападающий из Нигерии Нкоби в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Турана». В 12 матчах игрок забил шесть голов.