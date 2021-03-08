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8 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Челси» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 9 матчей, победив «Эвертон»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» обыграли «Эвертон» в матче 27-го тура чемпионата Англии.

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Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0. На 31-й минуте защитник «Эвертона» Бен Годфри отправил мяч в свои ворота, на 65-й минуте Жоржиньо удвоил преимущество «Челси», реализовав пенальти.

«Челси» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей. Лондонский клуб с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. «Эвертон» (46) располагается строчкой ниже.

Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
Эвертон
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