«Челси» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 9 матчей, победив «Эвертон»
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» обыграли «Эвертон» в матче 27-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» обыграли «Эвертон» в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0. На 31-й минуте защитник «Эвертона» Бен Годфри отправил мяч в свои ворота, на 65-й минуте Жоржиньо удвоил преимущество «Челси», реализовав пенальти.
«Челси» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей. Лондонский клуб с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице