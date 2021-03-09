«Аталанта» уступила «Интеру», Миранчук вышел на замену во втором тайме

Встреча 26-го тура в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Антонио Конте. Единственный гол на 54-й минуте забил защитник нерадзурри Милан Шкриньяр.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру в запасе и появился на поле на 73-й минуте, но результативными действиями не отметился.