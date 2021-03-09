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01:05 (мск), источник: Sport24

«Аталанта» уступила «Интеру», Миранчук вышел на замену во втором тайме

Футболисты «Интера» одержали седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв на своем поле «Аталанту».

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Встреча 26-го тура в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Антонио Конте. Единственный гол на 54-й минуте забил защитник нерадзурри Милан Шкриньяр.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру в запасе и появился на поле на 73-й минуте, но результативными действиями не отметился.

«Интер» набрал 62 очка и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 49 очками занимает 5-ю позицию.

Интер
1:0
Первый тайм: 0:0
Аталанта
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