«Аталанта» уступила «Интеру», Миранчук вышел на замену во втором тайме
Футболисты «Интера» одержали седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв на своем поле «Аталанту».
Футболисты «Интера» одержали седьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв на своем поле «Аталанту».
Встреча 26-го тура в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Антонио Конте. Единственный гол на 54-й минуте забил защитник нерадзурри Милан Шкриньяр.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал игру в запасе и появился на поле на 73-й минуте, но результативными действиями не отметился.
«Интер» набрал 62 очка и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 49 очками занимает 5-ю позицию.