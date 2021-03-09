Головин стал игроком месяца, но в кубковом дерби сыграл только 13 минут. Зато активно

Один неудачный матч против «Страсбура» (0:1) никак не сказалась на общей оценке февральской игры Александра Головина. Нашего легионера, который в трех встречах забил три мяча и сделал столько же результативных передач, признали лучшим футболистом «Монако» по итогам последнего месяца зимы.

Данная награда, впрочем, не гарантирует места на поле, и в стартовом составе на дерби Лазурного берега российского легионера снова не оказалось. Это можно рассматривать и как частный случай, так как после возвращения в строй Головин начал с первых минут только два матча, и как реакцию Нико Ковача на в целом невыразительную игру монегасков в Страсбурге.

А может, это просто кубковая ротация. По сравнению с предыдущей встречей тренерский штаб красно-белых поменял шестерых исполнителей. Самыми заметными оказались появление в воротах Маецки, Йоветич на острие атаки и ставка на Фабрегаса. При этом Ковач не отказался от схемы-трансформера, в которой «Монако» защищается четверкой защитников, а при выходе в атаку перестраивается на 3−4−2−1. Сеску в этой расстановке отвели позицию, на которой конкурируют Головин и Диоп.

Испанец уже не молод и не так быстр, как упомянутый тандем, зато чувство игры и футбольная мудрость всегда при нем. И логичный с точки зрения развития событий на поле гол это продемонстрировал. При нескольких очевидных вариантах Фабрегас с его головой-компьютером выбрал не самое простое, но при этом оптимальное решение. Гроссмейстерская пауза и пас назад в зону, куда врывался Фолланд.

Команда Монако

Еще эта атака продемонстрировала значимость для нынешнего «Монако» связки двух центральных полузащитников, которые проделывают колоссальный объем черновой работы. Вот и в этот раз все началось с отбора Тшуамени, и его вынужденная замена еще в первом тайме — серьезный удар по команде из княжества. В перспективе — если повреждение окажется сложным — потеря может привести даже к очередным корректировкам тактики, которую Ковач уже несколько раз перестраивал, исходя из набора находящихся в строю исполнителей.

Это может затронуть и Головина, но в понедельник красно-белые не стали изобретать велосипед, и Тшуамени по позиции заменил Матазо. Стройность вроде не нарушилась, однако «Ницца» во втором тайме стала легче проходить центр поля, и несколько раз у ворот Маецки становилось горячо. Правда, у гостей не было альтернативных вариантов, и отодвигать игру от своих ворот попробовали собственной активностью.

С игры сняли снова невнятно выглядевшего Диатта, и хотя справа ярче остальных зимой играл Головин, выбор был сделан в пользу Диопа, который создал классный момент для не попавшего в створ Йоветича. А полузащитника сборной России пришлось ждать до 80-й минуты. Для начала Головин сфолил на бровке, и «Монако» пришлось отбиться на двух стандартах, так как за штрафным сразу последовал угловой.

Затем Александр отметился впереди, здорово сыграв на подборе. Прошел двух соперников и из-под третьего защитника нанес неточный удар. Тут же Йоветич не заметил открывшегося напротив пустых ворот Головина, взял инициативу на себя, и не смог переиграть вратаря. «Монако» включил бешеный прессинг около чужой штрафной, и добил «орлят» голом Агилара. Могло все завершиться и разгромом, однако фирменный угловой в исполнении Головина завершился тем, что Бенитес вытащил убойный удар Бадиашиля.