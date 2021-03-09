Головин стал игроком месяца, но в кубковом дерби сыграл только 13 минут. Зато активно
Монегаски обыграли «Ниццу» (2:0), а российский легионер вышел на поле на 80-й минуте.
Монегаски обыграли «Ниццу» (2:0), а российский легионер вышел на поле на 80-й минуте.
Один неудачный матч против «Страсбура» (0:1) никак не сказалась на общей оценке февральской игры Александра Головина. Нашего легионера, который в трех встречах забил три мяча и сделал столько же результативных передач, признали лучшим футболистом «Монако» по итогам последнего месяца зимы.
Данная награда, впрочем, не гарантирует места на поле, и в стартовом составе на дерби Лазурного берега российского легионера снова не оказалось. Это можно рассматривать и как частный случай, так как после возвращения в строй Головин начал с первых минут только два матча, и как реакцию Нико Ковача на в целом невыразительную игру монегасков в Страсбурге.
А может, это просто кубковая ротация. По сравнению с предыдущей встречей тренерский штаб
Испанец уже не молод и не так быстр, как упомянутый тандем, зато чувство игры и футбольная мудрость всегда при нем. И логичный с точки зрения развития событий на поле гол это продемонстрировал. При нескольких очевидных вариантах Фабрегас с его
Еще эта атака продемонстрировала значимость для нынешнего «Монако» связки двух центральных полузащитников, которые проделывают колоссальный объем черновой работы. Вот и в этот раз все началось с отбора Тшуамени, и его вынужденная замена еще в первом тайме — серьезный удар по команде из княжества. В перспективе — если повреждение окажется сложным — потеря может привести даже к очередным корректировкам тактики, которую Ковач уже несколько раз перестраивал, исходя из набора находящихся в строю исполнителей.
Это может затронуть и Головина, но в понедельник
С игры сняли снова невнятно выглядевшего Диатта, и хотя справа ярче остальных зимой играл Головин, выбор был сделан в пользу Диопа, который создал классный момент для не попавшего в створ Йоветича. А полузащитника сборной России пришлось ждать до 80-й минуты. Для начала Головин сфолил на бровке, и «Монако» пришлось отбиться на двух стандартах, так как за штрафным сразу последовал угловой.
Затем Александр отметился впереди, здорово сыграв на подборе. Прошел двух соперников и
«Монако» продолжает борьбу за Кубок, а футболист сборной России — за место в составе. Получив совсем мало времени, Головин провел качественный отрезок и, хотя в концовке в контратаке не смог отдать завершающий пас, отыграл интереснее Диопа. Насколько это убедило Ковача, станет ясно в воскресенье, когда монегаски сыграют с лидирующим в чемпионате «Лиллем».