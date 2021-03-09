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09:31 (мск), источник: Sport24

«Белененсеш» с Крицюком разгромно проиграл «Бенфике»

В понедельник, 8 марта, состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика». Встреча завершилась крупной победой «орлов» со счетом 3:0.

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В составе победителей дублем отметился нападающий Харис Сеферович. Еще один гол забил защитник Лукас.

Ворота «Белененсеша» защищал российский вратарь Станислав Крицюк.

«Бенфика» с 25-ю очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Белененсеш» (22) занимает 12-ю строчку.

Чемпионат Португалии. 22-й тур

Голы: Сеферович, 55 (0:1); Сеферович, 58 (0:2); Лукас, 65 (0:3).

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