«Белененсеш» с Крицюком разгромно проиграл «Бенфике»
В понедельник, 8 марта, состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика». Встреча завершилась крупной победой «орлов» со счетом 3:0.
В понедельник, 8 марта, состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика». Встреча завершилась крупной победой «орлов» со счетом 3:0.
В составе победителей дублем отметился нападающий Харис Сеферович. Еще один гол забил защитник Лукас.
Ворота «Белененсеша» защищал российский вратарь Станислав Крицюк.
«Бенфика» с 25-ю очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Белененсеш» (22) занимает 12-ю строчку.
Чемпионат Португалии. 22-й тур
Голы: Сеферович, 55 (0:1); Сеферович, 58 (0:2); Лукас, 65 (0:3).