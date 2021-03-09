Миранчук не зарешал с «Интером», как в прошлый раз, но кое в чем оказался лучшим
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Неделю назад Миранчук прервал безголевой отрезок, тянувшийся дольше месяца. После мяча «Лацио» в Кубке Италии Алексей всего однажды вышел в старте, пять раз включался с замены и пропустил полностью три игры. В том числе — противостояние с «Реалом» в Лиге чемпионов.
В матче прошлого тура против «Кротоне» Миранчук получил полчаса и завершил разгром, забив с передачи Сапаты пятый гол «Аталанты». Но на «Интер», с которым российский полузащитник удачно сыграл осенью, он вновь не попал в основу.
В первом тайме «Аталанта» грамотно придавила главного претендента на чемпионство в этом сезоне прессингом и была лучше даже по моментам: после удара Сапаты на угловом «Интер» с большим трудом спас Ханданович. После перерыва стало тяжелее — у «Аталанты» уже не получалось быть настолько же интенсивной, и действовавший от обороны соперник этим воспользовался.
Иличич вышел вместо Малиновского еще в перерыве, а после пропущенного гола на поле появились Муриэль и Алексей Миранчук. Российский полузащитник получил примерно 20 минут игрового времени.
Ровно столько же Алексею хватило в ноябрьской игре против того же «Интера»: тогда «Аталанта» уступала с аналогичным счетом, но Миранчук зарешал — сравнял с передачи Муриэля и оставил соперника без победы.
На этот раз не получилось: «Аталанта» потерпела второе поражение в сезоне в гостях, а Миранчук не смог проявить себя против вставшего перед воротами соперника.
Алексей не принял участия ни в одной опасной атаке «Аталанты» и не нанес ни одного удара по воротам Хандановича. Он встречался с мячом лишь в центре поля и на левом фланге, на котором запомнился только фолом против Шкриньяра. Всего Миранчук сделал 6 точных передач.
К тому же Алексей постарался пройти соперника самостоятельно в районе центрального круга: даже если бы у него получилось, смысла в этом было не так много.
Единственным утешением стали отборы Алексея — за 20 минут он совершал их пять раз (никто другой в матче не перебил отметку в 3 успешных отбора за весь матч). И это при том, что Миранчук играл всего чуть больше 20 минут! Но вряд ли этому получится порадоваться всерьез при учете, что перед «Аталантой» стояла задача взломать низко обороняющийся «Интер».
Команда Антонио Конте при весьма спорной игре («Аталанта» превзошла соперника в том числе и по модели ожидаемых голов xG) удержала победный счет и сохранила отрыв от «Милана» в 6 очков. Все больше шансов на то, что в этом сезоне в Италии
А Миранчука ждет «Специя» в пятницу и «Реал» через четыре дня после следующего матча. В таком насыщенном графике Алексей точно получит игровое время.