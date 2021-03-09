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09:42 (мск), источник: Sport24

Миранчук не зарешал с «Интером», как в прошлый раз, но кое в чем оказался лучшим

Вы удивитесь.

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Неделю назад Миранчук прервал безголевой отрезок, тянувшийся дольше месяца. После мяча «Лацио» в Кубке Италии Алексей всего однажды вышел в старте, пять раз включался с замены и пропустил полностью три игры. В том числе — противостояние с «Реалом» в Лиге чемпионов.

В матче прошлого тура против «Кротоне» Миранчук получил полчаса и завершил разгром, забив с передачи Сапаты пятый гол «Аталанты». Но на «Интер», с которым российский полузащитник удачно сыграл осенью, он вновь не попал в основу.

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В первом тайме «Аталанта» грамотно придавила главного претендента на чемпионство в этом сезоне прессингом и была лучше даже по моментам: после удара Сапаты на угловом «Интер» с большим трудом спас Ханданович. После перерыва стало тяжелее — у «Аталанты» уже не получалось быть настолько же интенсивной, и действовавший от обороны соперник этим воспользовался.

В середине второго тайма Шкриньяр открыл счет после стандарта, а Гасперини начал тасовать состав, полностью заменив атакующую тройку.

Иличич вышел вместо Малиновского еще в перерыве, а после пропущенного гола на поле появились Муриэль и Алексей Миранчук. Российский полузащитник получил примерно 20 минут игрового времени.

Ровно столько же Алексею хватило в ноябрьской игре против того же «Интера»: тогда «Аталанта» уступала с аналогичным счетом, но Миранчук зарешал — сравнял с передачи Муриэля и оставил соперника без победы.

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На этот раз не получилось: «Аталанта» потерпела второе поражение в сезоне в гостях, а Миранчук не смог проявить себя против вставшего перед воротами соперника.

Алексей не принял участия ни в одной опасной атаке «Аталанты» и не нанес ни одного удара по воротам Хандановича. Он встречался с мячом лишь в центре поля и на левом фланге, на котором запомнился только фолом против Шкриньяра. Всего Миранчук сделал 6 точных передач.

Единственная попытка Миранчука пойти в дриблинг закончилась неудачно.

К тому же Алексей постарался пройти соперника самостоятельно в районе центрального круга: даже если бы у него получилось, смысла в этом было не так много.

Единственным утешением стали отборы Алексея — за 20 минут он совершал их пять раз (никто другой в матче не перебил отметку в 3 успешных отбора за весь матч). И это при том, что Миранчук играл всего чуть больше 20 минут! Но вряд ли этому получится порадоваться всерьез при учете, что перед «Аталантой» стояла задача взломать низко обороняющийся «Интер».

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Команда Антонио Конте при весьма спорной игре («Аталанта» превзошла соперника в том числе и по модели ожидаемых голов xG) удержала победный счет и сохранила отрыв от «Милана» в 6 очков. Все больше шансов на то, что в этом сезоне в Италии наконец-то сменится чемпион («Ювентус» не отдает титул с 2012 года).

А Миранчука ждет «Специя» в пятницу и «Реал» через четыре дня после следующего матча. В таком насыщенном графике Алексей точно получит игровое время.

Интер
1:0
Первый тайм: 0:0
Аталанта
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