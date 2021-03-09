«Монако» сыграет с «Мецем», «ПСЖ» встретится с «Лиллем». Результаты жеребьевки в 1/8 финала Кубка Франции
В понедельник, 8 марта, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции.
В понедельник, 8 марта, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции.
Так, «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, предстоит сыграть с «Мецом». Действующий чемпион турнира «ПСЖ» получил в соперники «Лилль».
Результаты жеребьевки в 1/8 финала Кубка Франции:
«Монако» — «Мец»;"ПСЖ — «Лилль»;"Ред Стар — «Лион»;"Шатобриан — «Монпелье»;"Сомюр — «Тулуза»;"Седан — «Анже»;"Рюмийи-Вальер — «Ле Пюи»;"Кане Руссийон — «Булонь».
Матчи 1/8 финала турнира пройдут