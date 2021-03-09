Аллегри может возглавить донецкий «Шахтер»

Как сообщил в инстаграме украинский журналист Олег Ящук, представители «горняков» уже вышли на контакт с итальянским специалистом.

Таким образом, летом «Шахтер» может покинуть Луиш Каштру, который пришел в клуб в июне 2019 года, подписав контракт на два сезона. В минувшем сезоне португалец привел команду к золотым медалям УПЛ и достиг полуфинала Лиги Европы.

Последним клубом Аллегри был «Ювентус», с которым он шесть раз становился чемпионом Италии.