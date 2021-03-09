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10:28 (мск), источник: Sport24

Аллегри может возглавить донецкий «Шахтер»

Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри может продолжить работу в Украине.

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Источник: AP 2020

Как сообщил в инстаграме украинский журналист Олег Ящук, представители «горняков» уже вышли на контакт с итальянским специалистом.

Таким образом, летом «Шахтер» может покинуть Луиш Каштру, который пришел в клуб в июне 2019 года, подписав контракт на два сезона. В минувшем сезоне португалец привел команду к золотым медалям УПЛ и достиг полуфинала Лиги Европы.

Последним клубом Аллегри был «Ювентус», с которым он шесть раз становился чемпионом Италии.

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