Бывший футболист «Вильярреала» Акоста найден мертвым в Уругвае

В субботу Акоста пропал после попытки пересечь реку в департаменте Канелонес. Уругваец пытался переплыть реку в компании своего брата, которому удалось выбраться самостоятельно и попросить о помощи. Тело 25-летнего игрока было обнаружено через два дня практически в том же месте, где его видели в последний раз.

Акоста выступал с 2020 года за «Атенас», представляющий второй дивизион чемпионата Уругвая. Нападающий принадлежал «Вильярреалу» с 2015 по 2020 год, но не провел ни одного официального матча в составе команды, он выступал за вторую команду клуба и играл в аренде в испанском «Расинге» и уругвайской «Пласе». На его счету 14 матчей и шесть голов в составе молодежной сборной Уругвая.