Футболисты «Барселоны» по-русски объявили о запуске русскоязычного канала клуба в Viber

О запуске канала на официальной странице клуба в Twitter на русском языке объявили французский нападающий Антуан Гризманн, нидерландский полузащитник Френки де Йонг, боснийский хавбек Миралем Пьянич, французский защитник Клеман Лангле. Защитник Сержиньо Дест в ролике говорит на английском языке.

«Привет. Мы запускаем первое сообщество “Барселоны” на русском языке. Читайте нас в Viber», — сказали футболисты в ролике.