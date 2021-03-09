Футболисты «Барселоны» по-русски объявили о запуске русскоязычного канала клуба в Viber
ТАСС, 9 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» запустит русскоязычный канал в Viber. Об этом сообщает
ТАСС, 9 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» запустит русскоязычный канал в Viber. Об этом сообщает
О запуске канала на официальной странице клуба в Twitter на русском языке объявили французский нападающий Антуан Гризманн, нидерландский полузащитник Френки де Йонг, боснийский хавбек Миралем Пьянич, французский защитник Клеман Лангле. Защитник Сержиньо Дест в ролике говорит на английском языке.
«Привет. Мы запускаем первое сообщество “Барселоны” на русском языке. Читайте нас в Viber», — сказали футболисты в ролике.
«Барселона» с 56 очками после 26 игр занимает второе место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов каталонский клуб проиграл в первом матче 1/8 финала парижскому «Пари Сен-Жермен» на своем поле со счетом 1:4, ответная игра пройдет 10 марта во Франции.