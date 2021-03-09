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12:06 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Барселоны» по-русски объявили о запуске русскоязычного канала клуба в Viber

ТАСС, 9 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» запустит русскоязычный канал в Viber. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

О запуске канала на официальной странице клуба в Twitter на русском языке объявили французский нападающий Антуан Гризманн, нидерландский полузащитник Френки де Йонг, боснийский хавбек Миралем Пьянич, французский защитник Клеман Лангле. Защитник Сержиньо Дест в ролике говорит на английском языке.

«Привет. Мы запускаем первое сообщество “Барселоны” на русском языке. Читайте нас в Viber», — сказали футболисты в ролике.

«Барселона» с 56 очками после 26 игр занимает второе место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов каталонский клуб проиграл в первом матче 1/8 финала парижскому «Пари Сен-Жермен» на своем поле со счетом 1:4, ответная игра пройдет 10 марта во Франции.

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