«Атлетико» ответил на недовольство «Реала» судейством в дерби
«Атлетико» отреагировал на недовольство «Реала» судейством в матче 26-го тура испанской чемпионата Испании.
«Атлетико» отреагировал на недовольство «Реала» судейством в матче 26-го тура испанской чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Они критикуют даже верные решения… Некоторые просто привыкли, что им всегда дует попутный ветер», — говорится в сообщении «Атлетико» в Twitter.
Напомним, что во время матча судья не назначил пенальти в ворота «Атлетико» после попадания мяча в руку.
Многие футболисты, а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо возмущались этим решением.
«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице. Дальше идут «Барселона» и «Реал».