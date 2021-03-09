«Атлетико» ответил на недовольство «Реала» судейством в дерби

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Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Они критикуют даже верные решения… Некоторые просто привыкли, что им всегда дует попутный ветер», — говорится в сообщении «Атлетико» в Twitter.

Напомним, что во время матча судья не назначил пенальти в ворота «Атлетико» после попадания мяча в руку.

Многие футболисты, а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо возмущались этим решением.