СМИ: Футболисты Алаба и Агуэро летом могут перейти в «Барселону»

Контракты обоих игроков истекают по окончании нынешнего сезона. 28-летний Алаба ранее уже объявил, что не планирует продлевать соглашение с «Баварией». Агуэро, по данным Mundo Deportivo, заявил о желании подписать контракт с испанским клубом и готов пойти на понижение заработной платы.

Алаба стал игроком основного состава «Баварии» в 2010 году, ранее австриец играл за молодежную и вторую команды клуба из Мюнхена. Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча и два забитых мяча.

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