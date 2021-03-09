СМИ: Футболисты Алаба и Агуэро летом могут перейти в «Барселону»

Контракты обоих игроков истекают по окончании нынешнего сезона. 28-летний Алаба ранее уже объявил, что не планирует продлевать соглашение с «Баварией». Агуэро, по данным Mundo Deportivo, заявил о желании подписать контракт с испанским клубом и готов пойти на понижение заработной платы.
Алаба стал игроком основного состава «Баварии» в 2010 году, ранее австриец играл за молодежную и вторую команды клуба из Мюнхена. Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча и два забитых мяча.
Агуэро 32 года, он перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году из испанского «Атлетико», в нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых забил два гола. В составе английского клуба он четырежды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пятикратным обладателем Кубка Английской футбольной лиги, в составе испанского клуба по одному разу выигрывал Кубок Интертото, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. С 2006 года является игроком сборной Аргентины, вместе с которой становился чемпионом Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира и серебряным призером Кубка Америки.