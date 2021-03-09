Клуб КПЛ заявил казахстанского нападающего из чемпионата России
Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров продолжит карьеру в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров продолжит карьеру в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист вошел в заявку ФК «Жетысу» на сезон-2021, которую опубликовала ПФЛК.
22-летний Бахтияром с января 2019-го выступал в российской
Зимой полузащитник находился на просмотре в «Тоболе», но не подошел обладателю Суперкубка-2021. В феврале «Сочи» его отзаявил.