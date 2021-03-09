Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Севилья
Футбол. Первый дивизион
10.03
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
10.03
Спартак-2
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
10.03
Томь
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
10.03
Енисей
Шинник
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
19:25 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ заявил казахстанского нападающего из чемпионата России

Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров продолжит карьеру в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Футболист вошел в заявку ФК «Жетысу» на сезон-2021, которую опубликовала ПФЛК.

22-летний Бахтияром с января 2019-го выступал в российской премьер-лиге за «Сочи» — за два года он провел 11 неполных матчей. Также в его карьере были армянский «Ноа» и молодежный состав «Кайрата».

Зимой полузащитник находился на просмотре в «Тоболе», но не подошел обладателю Суперкубка-2021. В феврале «Сочи» его отзаявил.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Союз биатлонистов России подал иск к Владимиру Драчеву
«ПСЖ» снова накажет «Барселону»: Топ-5 ставок на еврокубки
«Все раунды проиграны»: Ян отреагировал на обвинения Стерлинга
Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо на ЧМ
«Салават Юлаев» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
Юрген Клопп отказался возглавить сборную Германии
Российский голкипер рассказал о внутрикомандных конфликтах в НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь