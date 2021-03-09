Гвардиола: Лапорта привнесёт оптимизм в «Барселону»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу Жоана Лапорты на выборах президента «Барселоны».
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу Жоана Лапорты на выборах президента «Барселоны».
«Выборы прошли отлично. Лапорта привнесёт оптимизм в клуб. Желаю ему всего наилучшего в этом сезоне и в будущем», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
Напомним, в качестве кандидатов в президенты «Барселоны» были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом первый назвал кандидатскую борьбу «грязной войной». Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.