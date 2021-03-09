Гвардиола: Лапорта привнесёт оптимизм в «Барселону»

«Выборы прошли отлично. Лапорта привнесёт оптимизм в клуб. Желаю ему всего наилучшего в этом сезоне и в будущем», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.



Напомним, в качестве кандидатов в президенты «Барселоны» были также утверждены Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом первый назвал кандидатскую борьбу «грязной войной». Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.