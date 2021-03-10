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13:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о трансфере второго новичка

Он — игрок атакующего плана и воспитанник испанского клуба.

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Источник: Reuters

Футболист сборной Гвинеи Хосе Канте Мартинес перешел в «Кайрат». Об этом сообщает пресс-служба алматинского клуба. ⠀

Легионер родился 27 сентября 1990 года в Сабаделе (Испания). Амплуа — центральный нападающий. Воспитанник футбольного клуба «Химнастик» из Таррагоны. ⠀

Карьеру начинал в 2009 году, выступая за клубы низших лиг Испании. В июне 2014-го принял решение переехать за границу, подписав контракт с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Проведя два сезона на Кипре, в январе 2016-го перебрался в Польшу, где выступал за такие клубы, как «Гурник Забже» и «Висла» из Плоцка. В июне 2018-го заключил соглашение с варшавской «Легией». Начало 2019-го провел в аренде в родном «Химнастике», после чего вернулся в состав «Легии». ⠀

В ноябре 2016 года Хосе Канте принял предложение выступать за сборную Гвинеи, в составе которой провел 13 матчей и забил два гола. ⠀

Всего за свою профессиональную клубную карьеру сыграл 235 матчей, в которых забил 62 гола и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что он оказался вторым новичком «желто-черных», первым стал немецкий форвард конголезского происхождения Штрели Мамба.

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