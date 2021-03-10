«Кайрат» объявил о трансфере второго новичка

Карьеру начинал в 2009 году, выступая за клубы низших лиг Испании. В июне 2014-го принял решение переехать за границу, подписав контракт с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Проведя два сезона на Кипре, в январе 2016-го перебрался в Польшу, где выступал за такие клубы, как «Гурник Забже» и «Висла» из Плоцка. В июне 2018-го заключил соглашение с варшавской «Легией». Начало 2019-го провел в аренде в родном «Химнастике», после чего вернулся в состав «Легии». ⠀