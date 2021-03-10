Наследный принц Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла»

Год назад бин Салман договорился о покупке «Ньюкасла» у Майка Эшли по сделке стоимостью 340 миллионов фунтов стерлингов.

Тогда у АПЛ появились вопросы к потенциальному владельцу клуба, и в июле Суверенный фонд Саудовской Аравии, выступавший в роли покупателя, отозвал свое предложение.