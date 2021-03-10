Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арминия
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
21:00
Атлетико
Атлетик
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Динамо Бр
Алания
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Торпедо М
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Шинник
60
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Крылья Советов
13
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Факел
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
11:30
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
00
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
15Гол и радость Глушакова
18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» сделала официальное предложение о трансфере Серхио Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает TyC Sports.

Наверх
Источник: AP 2020

По информации источника, официальное предложение о трансфере Агуэро сделала «Барселона». Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта надеется укрепить состав соотечественником форварда Лионеля Месси, чтобы убедить аргентинца остаться в команде.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов он провёл 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола.

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Зря «Юве» купил Роналду! Команда снова вылетела в 1/8 финала ЛЧ
«Легализованный допинг»: в чем Россия обвинила Клебо
Овечкин и Малкин вошли в сборную разочарований НХЛ
«Галантный кавалер». В Норвегии восхищаются Большуновым
Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета
Карацев проиграл во втором круге теннисного турнира в Дохе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь