«Барселона» сделала официальное предложение о трансфере Серхио Агуэро

По информации источника, официальное предложение о трансфере Агуэро сделала «Барселона». Новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта надеется укрепить состав соотечественником форварда Лионеля Месси, чтобы убедить аргентинца остаться в команде.



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов он провёл 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола.