В Аргентине люди выйдут на марш с требованием расследовать смерть Марадоны

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Мероприятие будет проходить под лозунгом: «Он не умер, его убили». Участники требуют расследовать обстоятельства смерти Марадоны.

Ожидается, что в марше, который начнется в 18.00 в Буэнос-Айресе (00.00 по московскому времени), примут участие тысячи людей. Полиция будет контролировать происходящее, ограничив продажу алкоголя и следя за событием с помощью камер видеонаблюдения.

В декабре 2020-го стало известно о том, что токсикологическая экспертиза не выявила в организме умершего Марадоны следов алкоголя или наркотиков. Эксперты-криминалисты исследовали мочу и кровь спортсмена и обнаружили там лишь психотропные препараты.

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Скончался Диего Марадона

Ранее суд разрешил проверить личные телефоны Марадоны в рамках расследования его смерти. Марадона владел двумя смартфонами. Один использовался для общения с родными, второй аппарат — с более широким кругом лиц.