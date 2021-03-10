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22:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Аргентине люди выйдут на марш с требованием расследовать смерть Марадоны

В Аргентине пройдет марш, посвященный скончавшемуся Диего Марадоне, сообщает Clarin.

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фотографий
15
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Мероприятие будет проходить под лозунгом: «Он не умер, его убили». Участники требуют расследовать обстоятельства смерти Марадоны.

Ожидается, что в марше, который начнется в 18.00 в Буэнос-Айресе (00.00 по московскому времени), примут участие тысячи людей. Полиция будет контролировать происходящее, ограничив продажу алкоголя и следя за событием с помощью камер видеонаблюдения.

В декабре 2020-го стало известно о том, что токсикологическая экспертиза не выявила в организме умершего Марадоны следов алкоголя или наркотиков. Эксперты-криминалисты исследовали мочу и кровь спортсмена и обнаружили там лишь психотропные препараты.

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Скончался Диего Марадона

Ранее суд разрешил проверить личные телефоны Марадоны в рамках расследования его смерти. Марадона владел двумя смартфонами. Один использовался для общения с родными, второй аппарат — с более широким кругом лиц.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

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