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10 марта, источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу и упрочил лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в среду, 10 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Кевин де Брейне и Рияд Марез, еще один мяч забил Илкай Гюндоган. У гостей голы на счету Джеймса Уорд-Прауса и Че Адамса.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 68 очков и укрепить лидерство в АПЛ. «Саутгемптон» имеет в активе 33 очка и находится на 14-й позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 13 марта на выезде сыграет с «Фулхэмом». Саутгемптон днем позже жома примет «Брайтон».

Манчестер Сити
5:2
Первый тайм: 3:1
Саутгемптон
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