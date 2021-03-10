«Манчестер Сити» одержал разгромную победу и упрочил лидерство в АПЛ

Встреча прошла в среду, 10 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Кевин де Брейне и Рияд Марез, еще один мяч забил Илкай Гюндоган. У гостей голы на счету Джеймса Уорд-Прауса и Че Адамса.