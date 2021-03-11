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00:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Симеоне стал самым побеждающим тренером в истории «Атлетико»

«Атлетико» на своем поле обыграл «Атлетик» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

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Источник: Спорт-Экспресс

Для главного тренера Диего Симеоне эта победа стала 309-й во главе мадридского клуба. Он установил новый рекорд «матрасников».

«Атлетико» набрал 62 очка и теперь опережает в турнирной таблице ближайшего преследователя — «Барселону» — на 6 очков.

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Атлетико
2:1
Первый тайм: 1:1
Атлетик
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