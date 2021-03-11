Симеоне стал самым побеждающим тренером в истории «Атлетико»
«Атлетико» на своем поле обыграл «Атлетик» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.
«Атлетико» на своем поле обыграл «Атлетик» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.
Для главного тренера Диего Симеоне эта победа стала 309-й во главе мадридского клуба. Он установил новый рекорд «матрасников».
«Атлетико» набрал 62 очка и теперь опережает в турнирной таблице ближайшего преследователя — «Барселону» — на 6 очков.