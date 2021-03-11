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01:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массажист Кокорина заявил, что талант россиянина схож с Мбаппе

Массажист Александр Кокорина Сергей Колесников в интервью «СЭ» сравнил российского футболиста с нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе.

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— У всякого большого таланта мышцы особенные. В чем необычные у Кокорина?

— У него быстрые ноги — это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!

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