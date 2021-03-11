Массажист Кокорина заявил, что талант россиянина схож с Мбаппе
Массажист Александр Кокорина Сергей Колесников в интервью «СЭ» сравнил российского футболиста с нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе.
Массажист Александр Кокорина Сергей Колесников в интервью «СЭ» сравнил российского футболиста с нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе.
— У всякого большого таланта мышцы особенные. В чем необычные у Кокорина?
— У него быстрые ноги — это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!