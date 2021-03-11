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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

Семь дней в «зеленой» зоне. Какие города могут рассчитывать на допуск зрителей на матчи КПЛ

Национальный турнир стартует 13 марта.

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13 марта стартует OLIMPBET-чемпионат Казахстана по футболу. Есть большая вероятность, что некоторые матчи пройдут в присутствии зрителей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каких городах это может произойти, учитывая главное условие допуска болельщиков на стадионы.

Согласно решению межведомственной комиссии допуск болельщиков возможен только в тех регионах, которые на протяжении семи дней до даты проведения матча находятся в «зеленой» зоне. При этом заполняемость арен может составить не более 30 процентов от их вместимости — именно столько разрешает УЕФА на международных матчах. Между тем решение об открытии трибун для болельщиков принимается местными органами власти.

Игры стартового тура чемпионата пройдут 13 марта в Алматы, Атырау и Туркестане, а 14-го числа — в Шымкенте, Актау, Костанае и Кызылорде.

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Таким образом, в Алматы зрители не смогут посетить матч «Кайрата» и «Жетысу». Самый крупный город Казахстана в означенный период (с 6 марта) неизменно пребывает в «желтой» зоне, а 10-го попал в «красную». По данным Национального центра общественного здравоохранения, практически идентичная ситуация наблюдается в Атырауской области, которая с 7 марта располагается в «желтой» зоне. В субботу «Атырау» примет «Шахтер». А вот матч «Туран» — «Астана» может пройти при болельщиках. Туркестанская область в означенный период (с 6 марта) находится в «зеленой» зоне. Если в регионе в оставшиеся дни эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то оснований не допускать зрителей на трибуны «Туркестан Арены» не будет.

Аналогично с Туркестаном зрители могут быть допущены на матч «Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК». Игра состоится в Шымкенте 14 марта. В означенный период (с 7 марта) город находится в «зеленой зоне».

Мангистауская область также пребывает в «зеленой зоне». 14 марта в Актау «Каспий» примет «Актобе». Пока регион соответствует главному требованию межведомственной комиссии относительно чемпионата Казахстана по футболу.

Костанайская область, как и Мангистауская, в требуемый период (с 7 марта) пребывает в «зеленой зоне». 14 марта «Тобол» сыграет на своем поле с уральским «Акжайыком».

Кызылординская область также находится в «зеленой» зоне на протяжении необходимого периода времени. 14-го числа «Кайсар» сыграет дома с «Таразом».

Сезон стартовал матчами за OLIMPBET-Суперкубок Казахстана, который прошел 2—6 марта в Туркестане. Победителем турнира стал «Тобол», «Астана» заняла второе место, «Кайрат» — третье, а «Шахтер» — четвертое.

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