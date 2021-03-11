Семь дней в «зеленой» зоне. Какие города могут рассчитывать на допуск зрителей на матчи КПЛ
Национальный турнир стартует 13 марта.
Национальный турнир стартует 13 марта.
13 марта стартует
Согласно решению межведомственной комиссии допуск болельщиков возможен только в тех регионах, которые на протяжении семи дней до даты проведения матча находятся в «зеленой» зоне. При этом заполняемость арен может составить не более 30 процентов от их вместимости — именно столько разрешает УЕФА на международных матчах. Между тем решение об открытии трибун для болельщиков принимается местными органами власти.
Игры стартового тура чемпионата пройдут 13 марта в Алматы, Атырау и Туркестане, а 14-го числа — в Шымкенте, Актау, Костанае и Кызылорде.
Таким образом, в Алматы зрители не смогут посетить матч «Кайрата» и «Жетысу». Самый крупный город Казахстана в означенный период (с 6 марта) неизменно пребывает в «желтой» зоне, а 10-го попал в «красную». По данным Национального центра общественного здравоохранения, практически идентичная ситуация наблюдается в Атырауской области, которая с 7 марта располагается в «желтой» зоне. В субботу «Атырау» примет «Шахтер». А вот матч «Туран» — «Астана» может пройти при болельщиках. Туркестанская область в означенный период (с 6 марта) находится в «зеленой» зоне. Если в регионе в оставшиеся дни эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то оснований не допускать зрителей на трибуны «Туркестан Арены» не будет.
Аналогично с Туркестаном зрители могут быть допущены на матч «Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК». Игра состоится в Шымкенте 14 марта. В означенный период (с 7 марта) город находится в «зеленой зоне».
Мангистауская область также пребывает в «зеленой зоне». 14 марта в Актау «Каспий» примет «Актобе». Пока регион соответствует главному требованию межведомственной комиссии относительно чемпионата Казахстана по футболу.
Костанайская область, как и Мангистауская, в требуемый период (с 7 марта) пребывает в «зеленой зоне». 14 марта «Тобол» сыграет на своем поле с уральским «Акжайыком».
Кызылординская область также находится в «зеленой» зоне на протяжении необходимого периода времени. 14-го числа «Кайсар» сыграет дома с «Таразом».
Сезон стартовал матчами за