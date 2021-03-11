Семь дней в «зеленой» зоне. Какие города могут рассчитывать на допуск зрителей на матчи КПЛ

13 марта стартует OLIMPBET-чемпионат Казахстана по футболу. Есть большая вероятность, что некоторые матчи пройдут в присутствии зрителей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в каких городах это может произойти, учитывая главное условие допуска болельщиков на стадионы.

Согласно решению межведомственной комиссии допуск болельщиков возможен только в тех регионах, которые на протяжении семи дней до даты проведения матча находятся в «зеленой» зоне. При этом заполняемость арен может составить не более 30 процентов от их вместимости — именно столько разрешает УЕФА на международных матчах. Между тем решение об открытии трибун для болельщиков принимается местными органами власти.

Игры стартового тура чемпионата пройдут 13 марта в Алматы, Атырау и Туркестане, а 14-го числа — в Шымкенте, Актау, Костанае и Кызылорде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, в Алматы зрители не смогут посетить матч «Кайрата» и «Жетысу». Самый крупный город Казахстана в означенный период (с 6 марта) неизменно пребывает в «желтой» зоне, а 10-го попал в «красную». По данным Национального центра общественного здравоохранения, практически идентичная ситуация наблюдается в Атырауской области, которая с 7 марта располагается в «желтой» зоне. В субботу «Атырау» примет «Шахтер». А вот матч «Туран» — «Астана» может пройти при болельщиках. Туркестанская область в означенный период (с 6 марта) находится в «зеленой» зоне. Если в регионе в оставшиеся дни эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то оснований не допускать зрителей на трибуны «Туркестан Арены» не будет.

Аналогично с Туркестаном зрители могут быть допущены на матч «Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК». Игра состоится в Шымкенте 14 марта. В означенный период (с 7 марта) город находится в «зеленой зоне».

Мангистауская область также пребывает в «зеленой зоне». 14 марта в Актау «Каспий» примет «Актобе». Пока регион соответствует главному требованию межведомственной комиссии относительно чемпионата Казахстана по футболу.

Костанайская область, как и Мангистауская, в требуемый период (с 7 марта) пребывает в «зеленой зоне». 14 марта «Тобол» сыграет на своем поле с уральским «Акжайыком».

Кызылординская область также находится в «зеленой» зоне на протяжении необходимого периода времени. 14-го числа «Кайсар» сыграет дома с «Таразом».