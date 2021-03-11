Порносайт захотел стать титульным спонсором «Интера»

Порносайт, на котором можно бесплатно вести трансляции в прямом эфире, стал одним из претендентов на заключение спонсорского контракта с клубом после того, как производитель автомобильных шин Pirelli отказался продлевать соответствующее соглашение.

Ожидается, что Stripchat заплатит «Интеру» 23 миллиона евро, хотя миланцы рассчитывают найти спонсора, который заплатит не меньше 30 миллионов.

В текущем розыгрыше Серии А «Интер» с 62 очками возглавляет турнирную таблицу. Клуб на шесть очков опережает идущий вторым «Милан».

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