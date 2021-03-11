Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
Манчестер Юнайтед
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Мольде
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
15Гол и радость Глушакова
14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Порносайт захотел стать титульным спонсором «Интера»

Компания Stripchat, владеющая одноименным порносайтом, захотела стать титульным спонсором миланского футбольного клуба «Интер». Об этом сообщает Football Italia.

Наверх
Источник: AP 2020

Порносайт, на котором можно бесплатно вести трансляции в прямом эфире, стал одним из претендентов на заключение спонсорского контракта с клубом после того, как производитель автомобильных шин Pirelli отказался продлевать соответствующее соглашение.

Ожидается, что Stripchat заплатит «Интеру» 23 миллиона евро, хотя миланцы рассчитывают найти спонсора, который заплатит не меньше 30 миллионов.

В текущем розыгрыше Серии А «Интер» с 62 очками возглавляет турнирную таблицу. Клуб на шесть очков опережает идущий вторым «Милан».

Во время загрузки произошла ошибка.

В июне 2017 года порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольного клуба «Вашингтон Сквер» из города Бруклин (штат Массачусетс, США). Название сайта было размещено на игровых майках футболистов. Финансовые подробности сотрудничества не уточнялись.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Чудо-гол и промах с пенальти. После Роналду из ЛЧ вылетел Месси
Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России
Дзюба — снова капитан сборной. Но достаточно ли он хорош?
СМИ: «Ювентус» может продать Роналду летом
Капризову разбили голову шайбой, а он вернулся на лед и забил
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
«Не лезу в политику». Худобин — о жизни в США и России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь