СМИ: «Ювентус» может продать Роналду летом
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» после завершения сезона-2020/21, сообщает журналист Николо Скира.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» после завершения сезона-2020/21, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает вариант продажи пятикратного обладателя «Золотого мяча»
Действующее соглашение 36-летнего форварда с итальянским клубом рассчитано до лета 2022 года.
Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.