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12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Ювентус» может продать Роналду летом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть туринский «Ювентус» после завершения сезона-2020/21, сообщает журналист Николо Скира.

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По информации источника, итальянский клуб рассматривает вариант продажи пятикратного обладателя «Золотого мяча» из-за его высокой заработной платы. Сообщается, что Роналду зарабатывает 31 миллион евро в год по контракту с «Ювентусом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Действующее соглашение 36-летнего форварда с итальянским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года.

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