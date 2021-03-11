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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тель-Авив примет матч за Суперкубок Франции

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение о проведении матча за Суперкубок Франции в Израиле, сообщается на сайте LFP.

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Встреча между чемпионом Франции сезона-2020/21 и обладателем Кубка страны пройдет 1 августа на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве. Отмечается, что матч за Суперкубок Франции пройдет в Израиле впервые в истории.

В нынешнем сезоне «Лилль» лидирует в чемпионате Франции, имея в активе 62 очка, и опережает действующего чемпиона и обладателя Кубка страны «Пари Сен-Жермен» на два балла.

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