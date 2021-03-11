Тель-Авив примет матч за Суперкубок Франции
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение о проведении матча за Суперкубок Франции в Израиле, сообщается на сайте LFP.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение о проведении матча за Суперкубок Франции в Израиле, сообщается на сайте LFP.
Встреча между чемпионом Франции сезона-2020/21 и обладателем Кубка страны пройдет 1 августа на стадионе «Блумфилд» в
В нынешнем сезоне «Лилль» лидирует в чемпионате Франции, имея в активе 62 очка, и опережает действующего чемпиона и обладателя Кубка страны «Пари Сен-Жермен» на два балла.