Тель-Авив примет матч за Суперкубок Франции

Встреча между чемпионом Франции сезона-2020/21 и обладателем Кубка страны пройдет 1 августа на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве. Отмечается, что матч за Суперкубок Франции пройдет в Израиле впервые в истории.