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21:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» провел презентацию и представил заявку на сезон-2021

Костанайский «Тобол» провел презентацию команды перед стартом OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Мероприятие прошло в присутствии болельщиков, которым был продемонстрирован Суперкубок Казахстана, завоеванный в этом месяце.

Также команда представила официальную заявку на сезон:

Вратари: Султан Бусурманов, Александр Мокин, Егор Цуприков;Защитники: Роман Асранкулов, Дмитрий Мирошниченко, Руслан Валиуллин, Султан Абылгазы, Александр Марочкин, Сергей Малый, Алекса Аманович;.

Полузащитники: Данияр Семченков, Серикжан Мужиков, Жереми Манзорро, Самат Жарынбетов, Душай Йованчич, Тони Сильва, Асхат Тагыберген, Жаслан Жумашев, Карлос Фонсека, Азат Нургалиев;.

Нападающие: Оралхан Омиртаев, Элгуджа Лобжанидзе;.

Главный тренер: Григорий Бабаян.

Напомним, что первый матч в чемпионате «Тобол» проведет в Костанае против уральского «Акжайыка» 14-го марта. На эту игру уже распроданы все билеты.

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