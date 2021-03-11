«Тобол» провел презентацию и представил заявку на сезон-2021
Костанайский «Тобол» провел презентацию команды перед стартом
Костанайский «Тобол» провел презентацию команды перед стартом
Мероприятие прошло в присутствии болельщиков, которым был продемонстрирован Суперкубок Казахстана, завоеванный в этом месяце.
Также команда представила официальную заявку на сезон:
Вратари: Султан Бусурманов, Александр Мокин, Егор Цуприков;Защитники: Роман Асранкулов, Дмитрий Мирошниченко, Руслан Валиуллин, Султан Абылгазы, Александр Марочкин, Сергей Малый, Алекса Аманович;.
Полузащитники: Данияр Семченков, Серикжан Мужиков, Жереми Манзорро, Самат Жарынбетов, Душай Йованчич, Тони Сильва, Асхат Тагыберген, Жаслан Жумашев, Карлос Фонсека, Азат Нургалиев;.
Нападающие: Оралхан Омиртаев, Элгуджа Лобжанидзе;.
Главный тренер: Григорий Бабаян.
Напомним, что первый матч в чемпионате «Тобол» проведет в Костанае против уральского «Акжайыка» 14-го марта. На эту игру уже распроданы все билеты.