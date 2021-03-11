«Тобол» провел презентацию и представил заявку на сезон-2021

Мероприятие прошло в присутствии болельщиков, которым был продемонстрирован Суперкубок Казахстана, завоеванный в этом месяце.

Напомним, что первый матч в чемпионате «Тобол» проведет в Костанае против уральского «Акжайыка» 14-го марта. На эту игру уже распроданы все билеты.