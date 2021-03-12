Футболисты «Ислочи» и «Славии» откроют 31-й чемпионат Беларуси

В первом поединке нового национального первенства футболисты «Ислочи» на стадионе ФК «Минск» примут гостей из мозырской «Славии». Игра начнется в 17.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В прошлом сезоне «Ислочь» заняла 7-е место, а «Славия» завершила чемпионат на 9-й позиции в турнирной таблице среди 16 участников элитного дивизиона. В межсезонье с «Ислочью» распрощался ее главный тренер Виталий Жуковский, отработавший в клубе из Минского района 11 лет. Теперь он возглавляет борисовский БАТЭ, который 15 раз становился чемпионом страны.

Еще четыре игры первого тура состоятся в субботу, 13 марта. Действующий чемпион Беларуси «Шахтер» примет в Солигорске футболистов «Минска». Обладатель бронзовых наград жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у минского «Динамо». Столичный «Энергетик-БГУ» примет на своем поле новичка высшей лиги «Сморгонь», а в Бресте местный «Рух» сыграет с вернувшимся в элиту «Гомелем».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9f397bc6e1c72b18741c" data-vnd="9f397bc6e1c72b18741c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9f397bc6e1c72b18741c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Завершится стартовый тур 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК «Минск» сыграют со «Слуцком». В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий «Спутник» встретится с брестским «Динамо», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать с «Витебском».

В ходе первенства команды проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Встречи заключительного 30-го тура должны состояться 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут две худшие команды, их заменят два лучших представителя первой лиги. Клуб, который финиширует 14-м в элитном дивизионе, проведет два переходных поединка с третьей командой первой лиги.

В прошлом чемпионате Беларуси обладателями золотых медалей во второй раз в истории стали футболисты солигорского «Шахтера», серебро в шестой раз досталось борисовскому БАТЭ, бронзу впервые завоевало жодинское «Торпедо-БелАЗ». Лучшим бомбардиром турнира стал форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.