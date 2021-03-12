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12:58 (мск), источник: ТАСС

СМИ: агент Роналду провел переговоры с «Реалом»

ТАСС, 12 марта. Португальский футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в испанский «Реал» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

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Источник: Reuters

По информации источника, агент футболиста Жорже Мендеш провел предварительные переговоры о возвращении 36-летнего игрока в клуб из Мадрида.

Ранее портал Daily Star сообщил, что после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. Зарплата Роналду в «Ювентусе» составляет €31 млн в год. Руководство команды из Турина планирует разгрузить зарплатную ведомость во время летнего трансферного окна и не будет мешать переговорному процессу Роналду с другими клубами.

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Роналду является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За «Ювентус» он выступает с 2018 года. Также он играл за «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг».

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