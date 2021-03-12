СМИ: агент Роналду провел переговоры с «Реалом»

Ранее портал Daily Star сообщил, что после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. Зарплата Роналду в «Ювентусе» составляет €31 млн в год. Руководство команды из Турина планирует разгрузить зарплатную ведомость во время летнего трансферного окна и не будет мешать переговорному процессу Роналду с другими клубами.