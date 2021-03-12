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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» заинтересована в услугах Александра Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 24-летнего россиянина заинтересована «Севилья», сообщает Metaratings.ru.

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Источник: asmonaco.com

«Нервионцы» находятся в поиске нового плеймейкера. Спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи следит за французским рынком игроков. Между «Монако» и «Севильей» сложились хорошие трансферные отношения в последние годы, что может плодотворно повлиять на переговоры.

Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Головин может перейти в клуб из топ-6 испанского чемпионата.

В сезоне-2020/2021 Головин провёл в составе «Монако» 14 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в € 19 млн. Александр был признан лучшим футболистом «Монако» в феврале.

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