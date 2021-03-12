«Севилья» заинтересована в услугах Александра Головина

«Нервионцы» находятся в поиске нового плеймейкера. Спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи следит за французским рынком игроков. Между «Монако» и «Севильей» сложились хорошие трансферные отношения в последние годы, что может плодотворно повлиять на переговоры.

Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Головин может перейти в клуб из топ-6 испанского чемпионата.