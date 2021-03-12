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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Глеб рассказал, как Гончаренко в перерыве матча бросил в игроков БАТЭ чайник

Бывший полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал, как Виктор Гончаренко, тренировавший белорусский клуб в 2007—2013 годах, во время товарищеского матча бросил в футболистов чайник.

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Источник: РИА "Новости"

«Не скажу, что Гончаренко диктатор. Просто требовательный. И своими поступками передавал это ребятам. Благодаря этому БАТЭ многого добился. Такой воспитательный момент. Когда я играл в “Штутгарте”, Феликс Магат поступал ещё жёстче. Все были на него злые. Потом понимали, что всё это он делал для нас. Так же, как и Михалыч. Требовал и верил, что надо максимально выжимать потенциал.

Помню, были на сборах в Испании и играли против третьей или четвертой лиги. Горели после первого тайма. Заходит в раздевалку Михалыч — злой. Мы сидим. Была такая бадья, как здоровый чайник. Михалыч хотел его поднять, а чайник был полный. И кинул в нас, тот полетел. Эмоции, хотел зарядить, что так нельзя, чтобы мы не думали, что это просто товарняк», — цитирует Глеба «Гол».

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