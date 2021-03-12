Серия А вновь перенесла матч между «Ювентусом» и «Наполи»
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Перенесенный матч третьего тура чемпионата Италии по футболу между туринским «Ювентусом» и «Наполи» пройдет 7 апреля, сообщается на официальном сайте серии А.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Перенесенный матч третьего тура чемпионата Италии по футболу между туринским «Ювентусом» и «Наполи» пройдет 7 апреля, сообщается на официальном сайте серии А.
В октябре 2020 года футболисты «Наполи» не смогли приехать на игру с «Ювентусом»
Ранее серия А сообщила, что игра состоится 17 марта.
«Ювентус» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Наполи» (47) идет шестым.