Серия А вновь перенесла матч между «Ювентусом» и «Наполи»

В октябре 2020 года футболисты «Наполи» не смогли приехать на игру с «Ювентусом» из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. Позднее «Наполи» было присуждено техническое поражение за неявку на игру, с клуба было снято очко, однако впоследствии эти решения были отменены.