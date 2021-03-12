Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс
Лион
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леванте
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аталанта
Специя
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Боруссия М
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Ростов
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Кротоне
32
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
22:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серия А вновь перенесла матч между «Ювентусом» и «Наполи»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Перенесенный матч третьего тура чемпионата Италии по футболу между туринским «Ювентусом» и «Наполи» пройдет 7 апреля, сообщается на официальном сайте серии А.

Наверх
Источник: AP 2020

В октябре 2020 года футболисты «Наполи» не смогли приехать на игру с «Ювентусом» из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. Позднее «Наполи» было присуждено техническое поражение за неявку на игру, с клуба было снято очко, однако впоследствии эти решения были отменены.

Ранее серия А сообщила, что игра состоится 17 марта.

«Ювентус» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Наполи» (47) идет шестым.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
'Клинок немца вонзился в мозг': трагедия легендарного рапириста
Возрастное ограничение 18+
Стали известны все пары четвертьфинала плей-офф КХЛ
Российские биатлонистки не попали в топ-20 в спринте на этапе КМ
«Химки» продлили серию без поражений в РПЛ до девяти игр
«Зенит» забьет три гола «Ахмату»: Топ-коэффициенты на РПЛ
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
СМИ сообщили об интересе испанского клуба к Александру Головину
Российские теннисисты выиграли парный турнир в Дохе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь