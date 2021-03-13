Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Ротор
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
15:30
Лидс
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Кадис
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
12.03
Реймс
Лион
11
Футбол. Зарубежный
12.03
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
12.03
Леванте
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
12.03
Аталанта
Специя
31
Футбол. Зарубежный
12.03
Аугсбург
Боруссия М
31
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
15Гол и радость Глушакова
10:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана из «Кайрата»

Футбольный клуб «Ордабасы» заключил трудовое соглашение с полузащитником Еркебуланом Тунгышбаевым. Об этом сообщает пресс-служба южан.

Наверх
Источник: Reuters

При этом не уточняется, но какой срок подписан контракт, хотя, по данным Transfermarkt, он рассчитан до конца года.

Тунгышбаев является воспитанником шымкентского футбола, первый профессиональный контракт подписал с «Ордабасы», начиная с сезона-2019, два года провел в составе алматинского «Кайрата».
В премьер-лиге сыграл 171 матч, забил 22 мяча и отдал 20 голевых передач.

За сборную Казахстана провел десять матчей и забил один гол.

Чемпион и вице-чемпион страны в составе «Кайрата» (2020, 2019), а также бронзовый призер чемпионата («Ордабасы», 2017).

Отметим, что в межсезонье новым главным тренером шымкентской команды стал Александр Седнев из Беларуси. На этом посту он сменил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе.

Сегодня, 13 марта, стартует OLIMPBET-чемпионат страны, но «Ордабасы» сыграет на своем поле с «Кызыл-Жар СК» 14-го числа.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Капризов затмил Овечкина и других. У него первый хет-трик в НХЛ
Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
Исторический гол русской звезды в НХЛ. Он не забивал 508 дней
Русские Барби и Кен. Красивейшие дуэты в танцах на льду (фото)
Экс-игрок «Тамбова»: В России все боятся открыть рот
«Урал» принимает «Ротор» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь