«Ордабасы» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана из «Кайрата»

При этом не уточняется, но какой срок подписан контракт, хотя, по данным Transfermarkt, он рассчитан до конца года.

Тунгышбаев является воспитанником шымкентского футбола, первый профессиональный контракт подписал с «Ордабасы», начиная с сезона-2019, два года провел в составе алматинского «Кайрата».

В премьер-лиге сыграл 171 матч, забил 22 мяча и отдал 20 голевых передач.

За сборную Казахстана провел десять матчей и забил один гол.

Чемпион и вице-чемпион страны в составе «Кайрата» (2020, 2019), а также бронзовый призер чемпионата («Ордабасы», 2017).

Отметим, что в межсезонье новым главным тренером шымкентской команды стал Александр Седнев из Беларуси. На этом посту он сменил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе.