«Ордабасы» объявил о переходе футболиста сборной Казахстана из «Кайрата»
Футбольный клуб «Ордабасы» заключил трудовое соглашение с полузащитником Еркебуланом Тунгышбаевым. Об этом сообщает
Футбольный клуб «Ордабасы» заключил трудовое соглашение с полузащитником Еркебуланом Тунгышбаевым. Об этом сообщает
При этом не уточняется, но какой срок подписан контракт, хотя, по данным Transfermarkt, он рассчитан до конца года.
Тунгышбаев является воспитанником шымкентского футбола, первый профессиональный контракт подписал с «Ордабасы», начиная с сезона-2019, два года провел в составе алматинского «Кайрата».
В
За сборную Казахстана провел десять матчей и забил один гол.
Чемпион и
Отметим, что в межсезонье новым главным тренером шымкентской команды стал Александр Седнев из Беларуси. На этом посту он сменил грузинского специалиста Кахабера Цхададзе.
Сегодня, 13 марта, стартует