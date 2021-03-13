Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду

Болельщики «Реала» сомневаются в целесообразности повторного подписания нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает Diario AS, более 80 тысяч человек проголосовали против перехода игрока из «Ювентуса» (46 процентов голосов). В то же время, 54 процента считают, что «Реал» должен воспользоваться возможностью вернуть португальца.