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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду

Болельщики «Реала» сомневаются в целесообразности повторного подписания нападающего Криштиану Роналду.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Болельщики «Реала» сомневаются в целесообразности повторного подписания нападающего Криштиану Роналду. Как сообщает Diario AS, более 80 тысяч человек проголосовали против перехода игрока из «Ювентуса» (46 процентов голосов). В то же время, 54 процента считают, что «Реал» должен воспользоваться возможностью вернуть португальца.

Роналду выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год.

36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.

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