Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков.
В голосовании португальский хавбек обошел Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Джека Грилиша («Астон Вилла»), Джейми Варди («Лестер»), Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити») и Сон
Лучшим игроком по итогам 2019 года стал Мохамед Салах.