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11:25 (мск), источник: Sport24

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков.

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Источник: AP 2020

В голосовании португальский хавбек обошел Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Джека Грилиша («Астон Вилла»), Джейми Варди («Лестер»), Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити») и Сон Хын-Мина («Тоттенхэм»).

Лучшим игроком по итогам 2019 года стал Мохамед Салах.

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