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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном заключении нового контракта с защитником Серхио Рамосом.

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Источник: Reuters

«Хочу быть честным, поэтому должен сказать, что не знаю, что будет с Серхио. Мы хотим, чтобы он остался в “Реале”. Он всегда будет важным игроком для этой команды. Как тренер, я хочу видеть его здесь. Серхио может играть и до 40 лет. Он особенный футболист», — приводит слова Зидана Goal.com.

Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истечёт летом 2021 года. В конце февраля El Espanol сообщал, что защитник близок к продлению соглашения — с той же зарплатой в € 12 млн, но за вычетом 10% из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Первоначально Рамос отвергал эти условия. За «Реал» он выступает с 2005 года.

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