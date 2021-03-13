Зидан прокомментировал ситуацию с контрактом Рамоса
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном заключении нового контракта с защитником Серхио Рамосом.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном заключении нового контракта с защитником Серхио Рамосом.
«Хочу быть честным, поэтому должен сказать, что не знаю, что будет с Серхио. Мы хотим, чтобы он остался в “Реале”. Он всегда будет важным игроком для этой команды. Как тренер, я хочу видеть его здесь. Серхио может играть и до 40 лет. Он особенный футболист», — приводит слова Зидана Goal.com.
Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истечёт летом 2021 года. В конце февраля El Espanol сообщал, что защитник близок к продлению соглашения — с той же зарплатой в € 12 млн, но за вычетом 10%