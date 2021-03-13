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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ выдвинул ультиматум главному тренеру

Главный тренер «Шахтера» Али Алиев может покинуть свой пост в случае неудовлетворительных результатов на старте OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Отмечается, что перед главным тренером «горняков» поставлена задача завоевать четыре очка в стартовых матчах с «Атырау» и «Ордабасы». В противном случае он может покинуть свой пост.

Напомним, что карагандинцы заняли последнее место в розыгрыше Суперкубка Казахстана-2021, проиграв в полуфинале «Астане» (0:2) и матче за третье место «Кайрату» (1:2).

В прошлом году «Шахтер» занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире от УЕФА — Лиге конференций. Тот сезон команда отыграла с другим казахстанским тренером Константином Горовенко.

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