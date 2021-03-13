Клуб КПЛ выдвинул ультиматум главному тренеру

Отмечается, что перед главным тренером «горняков» поставлена задача завоевать четыре очка в стартовых матчах с «Атырау» и «Ордабасы». В противном случае он может покинуть свой пост.

Напомним, что карагандинцы заняли последнее место в розыгрыше Суперкубка Казахстана-2021, проиграв в полуфинале «Астане» (0:2) и матче за третье место «Кайрату» (1:2).