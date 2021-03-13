Клуб КПЛ выдвинул ультиматум главному тренеру
Главный тренер «Шахтера» Али Алиев может покинуть свой пост в случае неудовлетворительных результатов на старте
Главный тренер «Шахтера» Али Алиев может покинуть свой пост в случае неудовлетворительных результатов на старте
Отмечается, что перед главным тренером «горняков» поставлена задача завоевать четыре очка в стартовых матчах с «Атырау» и «Ордабасы». В противном случае он может покинуть свой пост.
Напомним, что карагандинцы заняли последнее место в розыгрыше Суперкубка Казахстана-2021, проиграв в полуфинале «Астане» (0:2) и матче за третье место «Кайрату» (1:2).
В прошлом году «Шахтер» занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире от УЕФА — Лиге конференций. Тот сезон команда отыграла с другим казахстанским тренером Константином Горовенко.