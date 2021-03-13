Стала известна дата старта первой лиги Казахстана по футболу
Старт чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги запланирован на 3 апреля, сообщает
Старт чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги запланирован на 3 апреля, сообщает
В текущем сезоне примут участие 12 команд. При этом столичный СДЮСШОР № 8, в прошлом сезоне дебютировавший в первой лиге, еще не теряет надежды заявиться на сезон.
Из числа прошлогодних участников четыре команды пошли на повышение, а «Жетысу Б» прекратил свое существование.
Пополнили же дивизион: «Окжетпес» из КПЛ и три клуба из второй лиги — «Игилик», «Аксу» и «Кызыл-Жар СК М».
15 марта начнется заявочная кампания для клубов этого дивизиона.