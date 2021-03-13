Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лидс
Челси
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ротор
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата старта первой лиги Казахстана по футболу

Старт чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги запланирован на 3 апреля, сообщает Meta-ratings.kz.

Наверх
Источник: Reuters

В текущем сезоне примут участие 12 команд. При этом столичный СДЮСШОР № 8, в прошлом сезоне дебютировавший в первой лиге, еще не теряет надежды заявиться на сезон.

Из числа прошлогодних участников четыре команды пошли на повышение, а «Жетысу Б» прекратил свое существование.

Пополнили же дивизион: «Окжетпес» из КПЛ и три клуба из второй лиги — «Игилик», «Аксу» и «Кызыл-Жар СК М».

15 марта начнется заявочная кампания для клубов этого дивизиона.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА, а Марио получил травму
Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
Исторический гол русской звезды в НХЛ. Он не забивал 508 дней
Большунов уничтожил Клэбо на его коронной дистанции
Экс-игрок «Тамбова»: В России все боятся открыть рот
«Зенит» принимает «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь